Не выходи из дома! Что строго запрещено 27 мая 2026 в Исидоров день

Исидор жил в III веке. Родился в Александрии, в юности вступил в войско и был направлен на греческий остров Хиос. Там от солдат требовали публично и регулярно приносить жертвы римским богам. Исидор, с детства хранивший христианскую веру, не испугался сказать «нет». За эго подвергли пыткам. Когда палачам приказали вырвать ему язык, исполнитель приказа онемел сам. В 251 году святой принял мученическую смерть. Позже от его мощей стали происходить исцеления и другие благостные события. Долгое время они хранились на Хиосе, затем были перенесены в Константинополь.