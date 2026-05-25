Не выходи из дома! Что строго запрещено 27 мая 2026 в Исидоров день

27 мая 2026 года православные верущие чтят память святого, чьё имя на Руси давно стало частью народной души, — Исидора Блаженного.
Что за православный праздник 27 мая 2026 года?
Исидор жил в III веке. Родился в Александрии, в юности вступил в войско и был направлен на греческий остров Хиос. Там от солдат требовали публично и регулярно приносить жертвы римским богам. Исидор, с детства хранивший христианскую веру, не испугался сказать «нет». За эго подвергли пыткам. Когда палачам приказали вырвать ему язык, исполнитель приказа онемел сам. В 251 году святой принял мученическую смерть. Позже от его мощей стали происходить исцеления и другие благостные события. Долгое время они хранились на Хиосе, затем были перенесены в Константинополь.
В Церкви этот день не отмечается как большой праздник. Богослужение проходит в обычном порядке, но в нём звучит тихое напоминание: чудо не уходит от тех, кто верит. Иногда оно приходит не через громкие события, а через маленькие подвиги — через терпение, через вовремя сказанное слово, через отказ от спешки и зла.
Что разрешено делать 27 мая 2026 года в Исидоров день?
Высаживать огурцы и другие огородные культуры.
Относиться к окружающим с терпением и мягкостью.
Быть внимательным к финансовым обстоятельствам — своим и чужим.
От чего лучше воздержаться 27 мая 2026 года в Исидоров день?
Возвращаться домой с середины пути, даже если что-то забыли.
Выходить из дома, споткнувшись на пороге.
Решать денежные вопросы и подписывать финансовые договорённости.
Допускать в мысли и речь плохое.
Отказывать в помощи, когда вас просят.
Постных ограничений в этот день нет. По доброй народной традиции хорошо приготовить блюдо из огурцов.