В селе Чубовка Самарской области отремонтируют школу

Капитальный ремонт начался в школе села Чубовка Кинельского района Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Работы проводятся впервые с момента постройки здания в 1967 году. Внутри уже завершен демонтаж, на втором этаже выполнена стяжка пола. Следующий этап — черновая отделка и полная замена всех коммуникаций: системы отопления с раздельными контурами для регулировки температуры, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также сантехники. Наружные работы идут полным ходом: начато утепление фасада, запланирован ремонт входных групп, отмосток и благоустройство территории.
«Работы ведутся активно. Надеемся, что к концу июля мы увидим нашу школу красивой, обновленной, утепленной, а 1 сентября приступим к образовательному процессу», — отметила директор школы Татьяна Ходулева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.