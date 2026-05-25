Что строго запрещено 27 мая 2026 в Исидоров день

Какой православный праздник отмечается 27 мая 2026 года?

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

27 мая 2026 года православные верущие чтят память святого, чьё имя на Руси давно стало частью народной души, — Исидора Блаженного.

Что за православный праздник 27 мая 2026 года?

Исидор жил в III веке. Родился в Александрии, в юности вступил в войско и был направлен на греческий остров Хиос. Там от солдат требовали публично и регулярно приносить жертвы римским богам. Исидор, с детства хранивший христианскую веру, не испугался сказать «нет». За эго подвергли пыткам. Когда палачам приказали вырвать ему язык, исполнитель приказа онемел сам. В 251 году святой принял мученическую смерть. Позже от его мощей стали происходить исцеления и другие благостные события. Долгое время они хранились на Хиосе, затем были перенесены в Константинополь.

В Церкви этот день не отмечается как большой праздник. Богослужение проходит в обычном порядке, но в нём звучит тихое напоминание: чудо не уходит от тех, кто верит. Иногда оно приходит не через громкие события, а через маленькие подвиги — через терпение, через вовремя сказанное слово, через отказ от спешки и зла.

Что разрешено делать 27 мая 2026 года в Исидоров день?

Высаживать огурцы и другие огородные культуры.

Относиться к окружающим с терпением и мягкостью.

Быть внимательным к финансовым обстоятельствам — своим и чужим.

От чего лучше воздержаться 27 мая 2026 года в Исидоров день?

Возвращаться домой с середины пути, даже если что-то забыли.

Выходить из дома, споткнувшись на пороге.

Решать денежные вопросы и подписывать финансовые договорённости.

Допускать в мысли и речь плохое.

Отказывать в помощи, когда вас просят.

Постных ограничений в этот день нет. По доброй народной традиции хорошо приготовить блюдо из огурцов.