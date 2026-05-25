Бюджет Пермского края получил более 107 млрд рублей за 4 месяца

За первые четыре месяца 2026 года в казну края поступило 107,9 млрд рублей, что составляет 31,5% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 10%.
Наибольшую часть поступлений обеспечили налоговые доходы. От налога на прибыль организаций бюджет получил 23,6 млрд рублей, а поступления по НДФЛ составили 29,3 млрд рублей. Доходы от имущественных налогов увеличились на 3,3% по сравнению с прошлым годом и достигли 11,2 млрд рублей — это почти 40% от запланированного объема на год.
Расходы на сферу национальной экономики за январь-апрель составили 22,4 млрд рублей, что немного ниже уровня прошлого года — снижение составило 0,7%. Существенно сократились траты на экологию: при годовом плане в 1,62 млрд рублей за четыре месяца было освоено только 56,1 млн рублей, или 3,5% от запланированной суммы. Расходы на здравоохранение также уменьшились — до 9,5 млрд рублей, что на 5,2% меньше показателя 2025 года.