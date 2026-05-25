34 человека удостоились звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»

Церемония награждения жителей, удостоенных почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области», состоялась в Усадьбе Рукавишниковых 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Нагрудными знаками и дипломами отмечены 34 нижегородца, которые достигли высоких результатов в различных сферах деятельности после выхода на пенсию. Полный список доступен по ссылке.
Ветеранов поздравили министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых и зампредседателя Законодательного собрания области, руководитель фракции партии «Единая Россия» Алексей Антонов.
«Любое участие в общественной жизни своего района, города, области, своей малой родины — это гражданский подвиг и яркий пример патриотизма», — сказал Игорь Седых.
Среди награжденных — житель Краснооктябрьского округа Абдулхай Исхакович Юсипов. После выхода на пенсию он возглавил духовное общество мусульман района. Сегодня ветеран оказывает помощь всем нуждающимся в поддержке людям, особенно детям.
Член президиума городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинска Валентина Вадимовна Гринащук в течение восьми лет нижегородка принимает участие в благотворительных акциях и областных проектах, более 11 лет ведет военно-патриотическую работу с молодежью.
«Хочу пожелать молодому поколению быть любознательными. Когда тебя интересует весь мир, ты везде достигнешь успеха», — считает ветеран. «У нас в регионе почти половина людей пенсионного возраста занимается общественной деятельностью. Патриотизм и любовь к Родине невозможно воспитать одними книжками, это передаётся только из уст в уста, через живой пример», — сказал Алексей Антонов.
Поддержка практик активного долголетия нижегородцев — одно из важнейших направлений работы региона в рамках нацпроекта «Семья». Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.