Герои России стали эталоном для молодых людей, заявил Гуров

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Герои России стали эталоном, который нужно показывать и продвигать молодым людям, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В понедельник в Москве на площадке Национального центра «Россия» состоялась торжественная презентация федеральной платформы творческих работ «Во имя героев».
«Действительно, герои — ребята, мужчины, женщины, девушки — те люди, которые сейчас спасают нашу страну, они являются большими важными маяками для молодых людей, потому что любой молодой человек, когда растет, он должен видеть “каким я могу быть, а как действовать, а что делать, а как говорить”. И вот этот вот эталон, его важно и нужно показывать, рассказывать и почитать, и эти образы продвигать для всех молодых людей», — сказал Нуров в ходе церемонии.
Федеральная платформа «Во имя героев» — это цифровая площадка, в рамках которой молодежь сможет в формате вертикальных видео рассказывать о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, врачах, учителях, исторических личностях и представителях любых других профессий. Организаторами выступают МГИМО и Росмолодежь.