Власти Калининграда напомнили о штрафе за купание в неположенном месте

Его размер — до 3000 рублей.

Штраф за купание в неположенном место в Калининградской области составляет 3000 рублей. Об этом напомнили в пресс-службе администрации областного центра за неделю до официального открытия купального сезона.

«Самое время напомнить о существовании ст. 13−2 КоАП Калининградской области, которая предусматривает штраф до 3000 рублей за купание в неположенном месте. А мы пока завершаем последние приготовления наших официальных пляжей к приёму гостей. Традиционно ждём их на Пелавском, Шенфлизе, Карповском и Голубых озёрах, на карьере “Мечта”. Косим траву, проводим акарицидку, завозим лежаки, туалетные кабинки, пляжную мебель, водолазы проверяют дно — в общем, делаем всё, без чего Роспотребнадзор не выдаст санэпидзаключение», — говорится в сообщении.

В минувшие выходные спасатели уже начали присматривать за отдыхающими, добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба администрации Калининграда.

В Калининградской области к летнему сезону планируют открыть более 30 официальных пляжей. Список оборудованных мест для купания опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

