Свыше 300 детей Татарстана примут участие в летних образовательных сменах

Свыше 300 учащихся 5−11 классов Республики Татарстан, успешно прошедших конкурсный отбор, примут участие в 10 профильных образовательных сменах, сообщили в исполкоме Тукаевского района. Программы организованы бесплатно в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети».
Смены направлены на развитие способностей в научной, инженерной, олимпиадной и творческой сферах. В 2026 году участникам предложат направления: лингвистика, физика, химия, информатика, дизайн, мультипликация, музыкальное, театральное и изобразительное искусство.
«Мы создаем пространство, где дети могут раскрывать способности и получать вдохновение для роста», — отметила исполнительный директор Университета талантов Аделя Ахметова.
Занятия проведут педагоги центра «Сириус», преподаватели ведущих вузов, представители профильных компаний и деятели искусства. Программа включает лекции, практические занятия, интенсивы и творческие мастерские. Для участников предусмотрены комфортное проживание, пятиразовое питание и медсопровождение.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.