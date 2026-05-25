Нижегородская область готова к проведению государственной итоговой аттестации

Об этом стало известно на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Источник: Время

Пункты приема экзаменов в Нижегородской области готовы на 100%, сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем макс-канале.

Как отметил министр, на тематическом заседании комитета Государственной Думы по просвещению рассматривался вопрос о готовности к проведению государственной итоговой аттестации 2026 года. Пучков принял в нем участие в режиме видеоконференцсвязи.

«На сдачу ГИА-11 выходит 12,7 тысяч участников — выпускники школ текущего учебного года. Число участников ГИА-9 превысило 34,8 тысячи человек — это почти на 500 больше, чем в прошлом году. Желаю выпускникам удачи, спокойствия и хорошенько выспитесь перед каждым экзаменом!» — заявил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Ранее мы писали о правилах пропускного контроля на ЕГЭ в 2026 году.