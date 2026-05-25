В Каменском районе на сельхозземлях нашли карьер площадью 6 тыс. кв. метров

Специалисты территориального управления Россельхознадзора проверили земельный участок сельхозназначения в Каменском районе, в границах Богдановского сельского поселения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе осмотра выявили карьер площадью шесть тыс. кв. метров. При этом сельскохозяйственные работы на этой территории не велись.