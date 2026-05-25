В Первоманске откроют пожарную часть с объектами для подготовки огнеборцев

В посёлке Первоманск Манско-Уярского муниципального округа откроется пожарная часть со специализированными объектами для боевой подготовки и соревнований работников противопожарной охраны края и дружин юных пожарных.
Как рассказали в Агентстве по ГО, ЧС и ПБ, часть станет первым подразделением краевой противопожарной охраны, оснащённым не только учебной башней, но и современной стометровой полосой препятствий с профессиональным покрытием. В распоряжении личного состава будет полный комплект необходимого спортивного снаряжения.
Район выезда пожарной части охватывает десять населённых пунктов, в которых проживают около 3,5 тысяч человек, а также более 36 садовых обществ.