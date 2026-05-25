Суд вынес приговор по делу о кредитном мошенничестве в Нижнем Новгороде

Суд приговорил предпринимателя к четырём годам колонии.

Источник: Живем в Нижнем

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор Владимира Попова, который обманул больше сорока человек, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Попов был генеральным директором и единственным учредителем одной фирмы. Он находил людей, которые оказались в тяжёлом положении из‑за долгов, и предлагал помощь. Сначала заключал договор на юридические услуги, а потом — договор займа под 72% годовых. В обеспечение люди отдавали в залог свою недвижимость.

Суд установил, что на деле коммерсант просто запутывал заёмщиков в условиях договора, и их долг только рос. Так он заключил 13 «договоров» с 19 пострадавшими. А затем шёл в суд с намерением забрать заложенное имущество. При этом суммы, которые он выдавал, были в разы меньше рыночной стоимости недвижимости.

Также суд установил, что Попов взял на себя управление ещё одной компанией, находил обеспеченных людей, которые хотели выгодно вложить деньги, брал у них займы якобы под конкретные проекты — и не собирался ничего возвращать. Так он обманул ещё около 20 человек.

Суд признал Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырём годам колонии общего режима.