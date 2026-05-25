В Курске на реставрацию исторической башни выделяют 34 млн рублей

«Башня ограды» — объект культурного наследия федерального значения. Входит в ансамбль Знаменского монастыря как исторически достоверный элемент. Построена в 1649—1680 годах по указу царя Алексея Михайловича в рамках перехода к каменному строительству. Тогда же все деревянные сооружения монастыря, а именно церкви, дом архиерея, кельи, ограды, были заменены на каменные. В конце XVIII века башня реконструирована: деревянное шатровое завершение заменено на куполообразное в стиле барокко с четырьмя глубокими люкарнами. В таком виде башня запечатлена на панорамных фотографиях склона реки Тускарь с конца XIX века. Наружный диаметр — около 7,5 м, высота — около 8 м.