В 2027 году Челябинск вновь станет столицей фигурного катания

Челябинск готовится принять чемпионат России по фигурному катанию в 2027 году. Об этом сообщила пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России. Турнир пройдёт в декабре, точные даты станут известны позднее.
Южный Урал не впервые принимает главный российский старт сезона. Город станет площадкой для соревнований в пятый раз в истории.
Напомним, впервые после распада СССР чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Челябинске в сезоне 1992/93. Затем город ещё трижды принимал турнир высокого уровня (2016/17; 2020/21; в декабре 2023 года).
В марте этого года на ледовой арене «Трактор» уже состоялся финал Гран‑при России — событие показало готовность города к организации крупных соревнований.
В этом году регион уже становился площадкой для проведения масштабных соревнований по другим видам спорта. Так, в марте в Челябинске проходил III Международный турнир по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора региона. В спортивном состязании приняли участие игроки из восьми стран мира.