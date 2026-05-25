В США научились отслеживать производство плутония в термоядерных реакторах

Руководствуясь этой идеей, ученые просчитали то, как поток нейтронов, порождаемый небольшим термоядерным реактором мощностью в 1,5 ГВт, будет воздействовать на атомы урана-238 внутри охлаждающих расплавов из лития и свинца или солей фтора, лития и бериллия, планируемых к применению на подобных установках. Эти расчеты показали, что и в том, и в другом случае взаимодействия между нейтронами, ураном-238 и другими радионуклидами будут порождать большое количество антинейтрино с уникальной структурой энергетического спектра.