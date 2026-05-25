В подмосковном Лотошине в сентябре завершат ремонт школы искусств

Ремонт Детской школы искусств в муниципальном округе Лотошино в Московской области завершат в сентябре, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы соответствуют задачам национального проекта «Семья».
Выполнено почти 20% работ. Специалисты полностью залили полы на первом этаже с гидроизоляцией, залиты перекрытия и выполнен черновой пол на втором этаже. Сейчас монтируют новые перегородки, штукатурят и шпаклюют стены, делают внутреннюю электрику. В ближайшее время приступят к разводке отопления, продолжат монтаж электропроводки и интернета. Проект предусматривает ремонт кровли, водосточной системы, всех инженерных сетей, а также установку систем видеонаблюдения и пожарной безопасности.
В здании 1961 года постройки площадью 827 квадратных метров обучаются более 300 юных талантов игре на аккордеоне, баяне, фортепиано, гитаре, балалайке, синтезаторе, а также сольному пению и изобразительному искусству.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.