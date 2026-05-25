12,7 тысяч нижегородских выпускников сдадут ГИА-11 в этом году

Комитет Госдумы по просвещению провел заседание для обсуждения готовности к проведению Государственной итоговой аттестации 2026. О результатах Нижегородской области рассказал министр образования региона Михаил Пучков.
В Нижегородской области готовность к проведению ГИА составила 100%. Все пункты приема прошли тренировки, в том числе федерального уровня.
На сдачу ГИА-11 в этом году выйдет 12,7 тысяч нижегородских выпускников школ текущего учебного года. ГИА-9 будут сдавать 34,8 тысяч учеников, что почти на 500 человек больше, чем в прошлом году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru психолог Гисцев посоветовал черкать в черновиках для снижения стресса на ЕГЭ.