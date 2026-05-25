Тарахтел, тарахтел и уехал в парк под мат водителя: калининградцы неудачно прокатились на новом автобусе № 22

«Клопс» продолжает рубрику «Сам себе контролёр». На этот раз в неё вошли рассказы калининградцев, которые ездят на автобусах.
«Рыжик» показал хвост.
В субботу, 23 мая, Алексей ехал на новом ЛиАЗе № 22. Транспорт внезапно встал возле «Бауцентра».
«Водитель долго с кем-то разговаривал по телефону, пытался получить какую-то консультацию, говорил, что весь на нервах от постоянных неисправностей. В итоге завёл. Автобус тарахтел, тарахтел, но водитель по итогу озвучил вердикт: поеду в парк. Всем пришлось выйти и ждать другого автобуса», — рассказал Алексей.
Пассажиров удивило, что «рыжик», который вышел на линию лишь в начале мая, уже сходит с неё по причине неисправности или из-за плохой подготовки персонала. Редакция сделала запрос на предприятие «Калининград-ГорТранс».
Гонщик на маршрутке.
Жительница СНТ «Колосок» Марина жалуется на водителя маршрутки, который регулярно проносится по улице Советской. Женщина уверена, что шофёр явно срезает часть пути, чтобы не стоять в пробках. По словам Марины, движение общественного транспорта через СНТ запрещено.
И снова наклейки.
Юлия заметила, что логотип юбилея Калининградской области закрывает информацию о маршрутах на окнах автобусов. Пассажиры не могут понять, по каким улицам следует транспорт. Такая проблема регулярно возникает в городе накануне крупных праздников.
Жители предлагают размещать наклейки на той части стекол, где нет табличек с маршрутами, но в «Калининград-ГорТрансе» никак не могут дойти до такого логичного решения.
Для участия в проекте «Сам себе контролёр» присылайте предложения или описание проблем на электронный адрес auto@klops.ru.