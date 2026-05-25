В Краснообске Новосибирской области откроют два новых спортивных объекта

Строительство модульного зала для игровых видов спорта и лыжной базы завершается в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Модульный зал размером 36×18 метров предназначен для баскетбола, волейбола, мини-футбола и других видов спорта. Уже поступили заявки на тренировки от 12 спортивных федераций. Лыжную базу на улице Восточной планируют сдать в эксплуатацию в текущем году. Основные работы завершены, осталось благоустройство. Инвентарь уже закуплен. К зимнему сезону база примет первых посетителей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.