Нижегородцев предупредили о новой схеме мошенничества от лица энергетиков

Злоумышленники приглашают граждан в специальные групповые чаты и каналы с названиями «ТНС энерго Нижний Новгород» или «Энергосбыт». В качестве предлога они используют ложную информацию о необходимости сделать перерасчет за свет, заменить счетчики или обновить данные на портале «Госуслуги». Чтобы усыпить бдительность жертвы, аферисты присылают реальные ФИО и дату рождения человека якобы для проверки. После подтверждения данных пользователю предлагают перейти в специальный чат-бот, через который происходит заражение устройства и кража паролей от банковских приложений.