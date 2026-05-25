Нижегородцев предупредили о новой схеме мошенничества от лица энергетиков

В Нижегородской области зафиксирована новая волна киберпреступлений. Мошенники начали массово рассылать сообщения в мессенджерах, выдавая себя за сотрудников компании «ТНС энерго НН». Об этом сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика электроэнергии.
Злоумышленники приглашают граждан в специальные групповые чаты и каналы с названиями «ТНС энерго Нижний Новгород» или «Энергосбыт». В качестве предлога они используют ложную информацию о необходимости сделать перерасчет за свет, заменить счетчики или обновить данные на портале «Госуслуги». Чтобы усыпить бдительность жертвы, аферисты присылают реальные ФИО и дату рождения человека якобы для проверки. После подтверждения данных пользователю предлагают перейти в специальный чат-бот, через который происходит заражение устройства и кража паролей от банковских приложений.
В «ТНС энерго НН» официально заявили, что никогда не публикуют персональные данные клиентов и не используют мессенджеры для официального взаимодействия. Энергетики призвали нижегородцев не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из СМС и пользоваться только официальным сайтом или мобильным приложением. При возникновении любых сомнений следует перезвонить в Единый контактный центр по телефону: 8 (831) 267−12−95.
Ранее сообщалось, что интернет-ресурсы нижегородского поставщика энергии вошли в «белый список».