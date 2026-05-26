Пожелтевшее озеро Тургояк обеспокоило жителей Челябинской области

Жителей Челябинской области в самом конце весны встревожил необычный вид озера Тургояк. Вода у берега оказалась покрыта мутной жёлтой плёнкой, что вызвало закономерные вопросы о безопасности купания. В понедельник, 25 мая, «Пчела» обратилась в Министерство экологии региона, а также к бывшему заместителю главы этого ведомства Виталию Безрукову с просьбой прокомментировать ситуацию.

Источник: Pchela.News

— Тургояк выглядит странно, воду на несколько метров от берегов застелила мутная жёлтая плёнка. Как будто в озеро слили какую-то гадость, — рассказала читательница «Пчелы» Екатерина. — В такую воду совсем не хочется заходить, ведь это может быть опасным для здоровья, пропало всё желание купаться.

Необычный цвет воды обеспокоил отдыхающих.

В Минэкологии категорически опровергли версию о том, что вода пожелтела в результате загрязнения, и объяснили изменения природным явлением.

— Озеро Тургояк окружено хвойным сосновым лесом, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Масштабное цветение хвойных деревьев в мае и направление ветров привело к тому, что большое количество пыльцы в данный момент оказалось на акватории озера. В ветреную погоду возникающая волна прибивает пыльцу к берегу. Явление безопасно для человека и имеет только неприятный эстетический эффект.

В свою очередь, Виталий Безруков рассказал, что такая же ситуация сейчас наблюдается на многих озёрах региона, в частности Еловом, Кисегаче, Увильдах и Еткуле. По его словам, через несколько дней пыльцы в воде станет ещё больше.

— В конце недели в Челябинской области ожидаются дожди. Осадки вместе с ветром поспособствуют тому, что пыльца с деревьев попадёт в водоёмы и будет прибита к берегам. После этого интенсивность явления постепенно пойдёт на спад, — пояснил эксперт.

Безруков добавил, что купаться в такой воде можно, но стоит помнить о том, что пыльца — сильный аллерген и даже у неаллергиков может возникать зуд. Поэтому после купания необходимо принимать душ либо хорошо вытираться полотенцем. Пыльца сосны содержит аллергенные белки, которые могут вызывать реакцию у чувствительных людей. Симптомы могут включать зуд и покраснение глаз, насморк, чихание, заложенность носа, кашель, першение в горле и кожные высыпания.

Ранее владельца отеля на берегу озера под Челябинском обязали снести бани, виллы и беседки.