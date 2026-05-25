Браконьер из Кыштыма заплатит государству за 58 убитых линей

Южноуралец добывал рыбу запрещенным орудием лова.

Источник: прокуратура Челябинской области

Прокуратура города Кыштыма выявила факт незаконной добычи водных биоресурсов. Нарушитель будет наказан, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Рыбача на реке Кыштымка, в районе санатория “Дальняя дача”, мужчина использовал запрещенное орудие лова — острогу. С ее помощью он добыл 58 линей. Ущерб государству составил 29 тысяч рублей», — отмечают в прокуратуре.

За нарушение правил рыболовства гражданина оштрафовали, но возмещать ущерб он не стал. Прокурор подал иск в суд и выиграл дело: мужчине все же придется выплатить 29 тысяч рублей государству.