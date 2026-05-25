В Новокузнецком краеведческом музее появился «звуковой душ»

Первое в Новокузнецке в Кузбассе необычное аудиооборудование — «звуковой душ» — появился в краеведческом музее, сообщили в администрации города. Оснащение музея соответствует целям нацпроекта «Семья».
Система позволяет передавать звук точечно, создавая эффект личного прослушивания прямо в экспозиции. «Звуковые души» установят в разделах «Великая Отечественная война» (уже модернизирован к 9 Мая), «Природа» и «История Кузнецка». Знакомство с историей и природой родного края станет еще глубже и атмосфернее.
Также музей получил десять электронных планшетов, которые дополнят этикетаж экспозиций (видео, аудио, тексты). «Часть планшетов будет использоваться для пешеходных экскурсий: экскурсовод сможет показывать фотографии, не беря с собой много распечаток. Либо для проведения квестов и игр», — отметила старший научный сотрудник Ольга Голуб.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.