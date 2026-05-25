В Казани прошла Лига юниоров международного турнира молодых поваров

В мероприятии приняли участие начинающие профессионалы кухни в возрасте от 16 до 25 лет.

Источник: Национальные проекты России

Лига юниоров Международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова состоялась на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», сообщили в исполкоме Тукаевского района Республики Татарстан. Мероприятие соответствует федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

В турнире приняли участие начинающие профессионалы кухни в возрасте от 16 до 25 лет в составе 14 команд. Республику Татарстан представляли 10 команд (8 из системы профобразования и 2 из вузов), еще четыре команды — из Санкт-Петербурга и Москвы.

Командам предстояло за 1 час 40 минут приготовить три блюда — закуску, основное блюдо и десерт на тему национального обеда своего региона. Оценку проводила международная судейская коллегия по критериям: гигиена и организация рабочего места, профессиональное мастерство, презентация и вкусовые качества.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.