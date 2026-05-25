Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы фото с места ДТП с туристами из КНДР в Нижегородской области

У автобуса, в котором находились люди, полностью разбита передняя часть.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Нижегородской области показала кадры с места ДТП, в которое попал автобус с туристами из КНДР. На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах видно, что у транспорта полностью разбит бампер и выбито стекло.

Напомним, авария произошла 25 мая на 563 километре трассы М-12 «Восток». Автобус, в котором находилось 30 туристов из Северной Кореи, двигался в сторону Казани. По предварительной информации, водитель врезался в идущую впереди «ГАЗель», после чего автобус выбросило на встречную полосу, он снес ограждения и вылетел в кювет.

В результате аварии пострадал водитель автобуса. Пассажиры обошлись без травм. Само транспортное средство получило сильные механические повреждения — автобус буквально «впечатало» в землю, у него полностью разрушен бампер и выбито стекло.

На месте аварии работают специалисты ГИБДД. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за повреждение дороги. Выяснение обстоятельств ДТП находится на контроле у региональной прокуратуры.