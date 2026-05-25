Опубликованы фото с места ДТП с туристами из КНДР в Нижегородской области

Напомним, авария произошла 25 мая на 563 километре трассы М-12 «Восток». Автобус, в котором находилось 30 туристов из Северной Кореи, двигался в сторону Казани. По предварительной информации, водитель врезался в идущую впереди «ГАЗель», после чего автобус выбросило на встречную полосу, он снес ограждения и вылетел в кювет.