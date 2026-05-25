Около 60 инвалидов из Комсомольска и Комсомольского района стали участниками совместной выставки

Выставку проводят раз в два года. Экспозиция получила название «Я радость нахожу в друзьях». Там представили около 80-ти работ: от живописи до декоративно-прикладного искусства. Выставку на протяжении 30 лет организует Художественный музей при поддержке центра соцзащиты населения. Тема — «Год единства народов России». Цель — показать, что для творчества не существует границ. В рамках выставки также провели конкурс. Победители получили памятные призы. «Я показываю людям, что, даже если у тебя есть какие-то физические проблемы и тебя официально на работу могут не взять, ты можем представить картины людям. Некоторые работы я либо просто отдаю, либо у меня их покупают», — рассказала участница выставки Ольга Рязанова.