МАРТ выдал предписание медицинскому центру «Лодэ» — вот из-за чего

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предписание медицинскому центру «Лодэ» — вот из-за чего.
Медцентр в полной мере не довел информацию про стоимость звонка на короткий номер контакт-центра. Информация про платный звонок и то, что его стоимость может отличаться от той, которая установлена для соединения в договоре между абонентом и оператором электросвязи, прописана лишь на сайте медицинского центра. После набора короткого номера и перед соединением со специалистом контакт центра белорусов об этом не предупреждали.
В МАРТ уточнили, что «Лодэ» исполнил предписание ведомства, изменив текст при звонке по короткому номеру.
