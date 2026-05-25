Первый детеныш альпаки родился в ЦПКиО Волгограда

Прекрасная новость: в ЦПКиО Волгограда будет больше милых альпак. У живущих в деревне животных появилось потомство. Малышка-альпака родилась накануне и вместе с мамой переехала в отдельный вольер, где их никто не беспокоит. Роды прошли благополучно, мать и детеныш чувствуют себя хорошо, рассказали в дирекции парка.