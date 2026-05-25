Первый детеныш альпаки родился в ЦПКиО Волгограда

В деревне на территории парка появилось первое потомство в семействе альпак.

Источник: Комсомольская правда

Прекрасная новость: в ЦПКиО Волгограда будет больше милых альпак. У живущих в деревне животных появилось потомство. Малышка-альпака родилась накануне и вместе с мамой переехала в отдельный вольер, где их никто не беспокоит. Роды прошли благополучно, мать и детеныш чувствуют себя хорошо, рассказали в дирекции парка.

— В отличие от своей мамы Альфы с шоколадным окрасом детеныш альпаки имеет персиковый оттенок шерстки, — сообщили в ЦПКиО. Как и человеческих младенцев, новорожденную уже взвесили: вес малышки составил 8 кг. Она уже питается молоком матери, а ветеринары парка следят за ее здоровьем.

Ранее в парке родились крольчата и козлята породы камори. Малыши уже окрепли, посмотреть на них могут все посетители деревни «Альпаково».