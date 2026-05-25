Предприятия Алтайского края смогут представить инновационные проекты

Они будут рассмотрены на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Источник: Национальные проекты России

Инновационные проекты из Алтайского края могут быть представлены на шестом форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщили в региональном министерстве экономического развития. Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предложения принимаются на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня. В 2026 году будут рассмотрены идеи по пяти направлениям. Национальная технологическая инициатива охватит автономность, интеллектуальные системы, ИИ и спутниковые сервисы, а национальная предпринимательская инициатива — инвестиционный климат, креативную экономику и национальные бренды. Также в список вошла национальная кадровая инициатива, которая сосредоточится на навыках будущего, занятости и привлечении талантов. При этом национальная социальная инициатива объединит поддержку семьи, здоровья, образования и ветеранов СВО, а экологическое и климатическое направление — сохранение природы, климатическую адаптацию и комфортную среду.

Особенность форума 2026 года — расширенное использование ИИ для оценки идей и аналитики. Финалисты представят 100 лучших проектов на очном форуме летом. В ходе пленарного заседания 10 из них продемонстрируют руководству страны.

«Сегодня особенно важны проекты для инновационного развития экономики, социальной сферы и территорий. Алтайский центр кластерного развития оказывает поддержку проектам в рамках нацпроекта», — подчеркнул директор Алтайского центракластерного развития Дмитрий Ляхов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.