Предприятия Алтайского края смогут представить инновационные проекты

Предложения принимаются на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня. В 2026 году будут рассмотрены идеи по пяти направлениям. Национальная технологическая инициатива охватит автономность, интеллектуальные системы, ИИ и спутниковые сервисы, а национальная предпринимательская инициатива — инвестиционный климат, креативную экономику и национальные бренды. Также в список вошла национальная кадровая инициатива, которая сосредоточится на навыках будущего, занятости и привлечении талантов. При этом национальная социальная инициатива объединит поддержку семьи, здоровья, образования и ветеранов СВО, а экологическое и климатическое направление — сохранение природы, климатическую адаптацию и комфортную среду.