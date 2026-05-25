Дети из Абзелиловского района Башкирии стали участниками творческой школы

Ученики Аскаровской детской школы искусств из Республики Башкортостан приняли участие в Весенней творческой школе для детей и юношества. Ее организовали Министерство культуры Челябинской области и Магнитогорская консерватория в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Абзелиловского района, где расположена ДШИ.
Творческая школа собрала 100 одаренных исполнителей от 7 до 18 лет из Челябинской области, ХМАО и Башкортостана. Юные таланты прошли строгий конкурсный отбор по специальностям: фортепиано, струнные смычковые, духовые и ударные инструменты, инструменты русского народного оркестра. Воспитанники Аскаровской ДШИ (классы домры, баяна, скрипки и фортепиано) под руководством наставников смогли усовершенствовать свое мастерство.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.