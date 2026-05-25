Семьи Ялуторовского округа Тюменской области поучаствовали в фестивале ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в спортивном комплексе «Юбилейный» в Ялуторовском округе Тюменской области. Мероприятие организовали в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие шесть команд, в составе которых были четыре человека: мама, папа, ребенок, бабушка или дедушка. Программа включала восемь испытаний согласно возрастным ступеням: подтягивания, отжимания, наклон вперед, поднимание туловища, прыжок в длину с места, бег на 30 и 60 м, стрельбу из пневматической винтовки.
В командном зачете первое место заняла семья Назыровых из села Новоатьялово, второе — Сибгатуллины из села Памятного, третье — Копыловы тоже из села Памятного. Все участники получили подарки с символикой ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.