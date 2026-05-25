Мария Самоделкина стала директором по развитию Академии «Маяк» им. Сахарова

Проректор по развитию Корпоративного университета правительства Нижегородской области, руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина стала директором по развитию «Академии “Маяк” имени А. Д. Сахарова». Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.
«Это совместный проект госкорпорации “Росатом” и правительства Нижегородской области. Для меня это большая честь и одновременно очень ответственный шаг. Будем реализовывать в “Маяке” экосистему для выявления и развития талантов нашей активной и креативной молодежи, создавать новые образовательные программы, объединять лидеров мнений, заниматься трудоустройством нашей молодежи», — написала Самоделкина.
По ее словам, будет реализована и идея нижегородских участников лидерских проектов КУПНО о создании на базе «Маяка» дискуссионного клуба для обсуждения главных вопросов современности — от политики до экономики и кадров.
«При этом остаюсь проректором по развитию КУПНО, руководителем круглогодичного образовательного центра КУПНО. СТАРТ, а также регионального отделения “Волонтеров Победы”. Огромное спасибо всем за поддержку, доверие и вдохновение», — добавила Мария Самоделкина.