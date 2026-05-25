С начала года из Пермского края выдворили более 200 иностранцев

В Пермском крае с начала 2026 года полицейские депортировали из России 218 иностранных граждан. Кроме того, еще 361 человеку закрыли въезд в страну.
Проверки затрагивают в том числе иностранных студентов.
Во время одного из рейдов правоохранители выявили 22-летнего гражданина Туркменистана, приехавшего в Россию на учебу. Однако вместо посещения занятий молодой человек работал таксистом на арендованной машине.
На иностранца составили административный протокол по статье о незаконной трудовой деятельности. Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей и постановил принудительно выдворить за пределы страны. Сейчас нарушитель находится в Центре временного содержания иностранных граждан.