В Калининграде завершают подготовку пляжей к купальному сезону. Информацию об этом опубликовали на странице администрации города «ВКонтакте».
Купальный сезон официально начнётся 1 июня. «Завершаем последние приготовления наших официальных пляжей к приёму гостей. Традиционно ждём их на Пелавском, Шенфлизе, Карповском и Голубых озёрах, на карьере “Мечта”. Косим траву, проводим акарицидку, завозим лежаки, туалетные кабинки, пляжную мебель, водолазы проверяют дно — в общем, делаем всё, без чего Роспотребнадзор не выдаст санэпидзаключение», — сообщили в мэрии.
В администрации Калининграда добавили, что спасатели уже начали дежурить на пляжах, несмотря на то, что вода в озёрах прогрелась до 15 градусов. Власти также предупреждают об административной ответственности за купание в неположенном месте. Нарушителям грозит штраф до трёх тысяч рублей.
Фото: администрация Калининграда, «ВКонтакте».