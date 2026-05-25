В Калининграде завершают подготовку пляжей к купальному сезону

Территории для отдыха оборудуют на Пелавском, Карповском, Голубых озёрах и Шенфлизе, а также на карьере «Мечта».

В Калининграде завершают подготовку пляжей к купальному сезону. Информацию об этом опубликовали на странице администрации города «ВКонтакте».

Купальный сезон официально начнётся 1 июня. «Завершаем последние приготовления наших официальных пляжей к приёму гостей. Традиционно ждём их на Пелавском, Шенфлизе, Карповском и Голубых озёрах, на карьере “Мечта”. Косим траву, проводим акарицидку, завозим лежаки, туалетные кабинки, пляжную мебель, водолазы проверяют дно — в общем, делаем всё, без чего Роспотребнадзор не выдаст санэпидзаключение», — сообщили в мэрии.

В администрации Калининграда добавили, что спасатели уже начали дежурить на пляжах, несмотря на то, что вода в озёрах прогрелась до 15 градусов. Власти также предупреждают об административной ответственности за купание в неположенном месте. Нарушителям грозит штраф до трёх тысяч рублей.

Фото: администрация Калининграда, «ВКонтакте».

