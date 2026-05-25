На Чонской группе месторождений в Восточной Сибири началась полномасштабная добыча нефти

Группа Газпром за рекордные два года запустила полномасштабную добычу нефти в Восточной Сибири на Чонской группе месторождений, куда входят Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки.
— Созданный производственный комплекс внесет вклад в формирование нового стратегически значимого центра нефтедобычи, позволит нарастить поставки жидких углеводородов на растущие рынки Азии, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов на востоке страны, — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Применение передовых решений позволило сделать разработку запасов чонской нефти рентабельной, что ранее считалось невозможным. Она залегает в породах со сложным строением: нефтенасыщенные пласты отличаются низкой пластовой температурой и небольшой толщиной, а также высокой засолоненностью.
Специалистами компании была создана цифровая геолого-гидродинамическая модель залежей. С ее помощью подобраны эффективные инструменты для добычи — высокотехнологичные горизонтальные скважины и многостадийный гидроразрыв пласта. Впервые в России применена роботизированная установка для бурения скважин на суше — это на треть ускорило работы. Бурение круглосуточно сопровождалось из цифрового центра компании в Тюмени.
— Разработка Чонской группы раньше считалась нерентабельной из-за удаленности и сложной геологии. Но мы эффективно решили эту задачу. С запуском Чонского проекта мы усиливаем наши позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. А в целом — вносим весомый вклад в укрепление энергетической безопасности и суверенитета России, — прокомментировал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Российские предприятия поставили сложное технологическое оборудование в максимальной заводской готовности — в виде блочно-модульных конструкций. Это позволило сократить площадь и металлоемкость застройки, минимизировать воздействие инфраструктуры на многолетнемерзлые грунты. Благодаря этим решениям нефтяная инфраструктура была создана всего за два года.
— С помощью мобильных технологий нам удалось начать раннюю добычу и найти эффективные решения для вовлечения запасов. Приступить к полномасштабной добыче нефти нам помогли современные подходы в строительстве, бурении и геологии, а также большой опыт нашего предприятия в разработке «трудных» залежей в Восточной Сибири, — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.
Введенный в эксплуатацию производственный комплекс включает свыше 150 инфраструктурных объектов. Самые крупные из них — установка подготовки нефти, нефтепровод и приемо-сдаточный пункт (ПСП), две электростанции собственных нужд.
— Компания реализует в регионе масштабные инвестиционные проекты, которые стимулируют экономическое развитие и способствуют повышению благосостояния жителей Дальнего Востока. Старт промышленной добычи нефти на Чонской группе месторождений — важное событие для энергетической сферы на Востоке России, — рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Подготовленная нефть поступает на ПСП и далее направляется в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). После выхода комплекса на полную мощность в ВСТО будет ежегодно поставляться до двух миллионов тонн нефти.
Материал предоставлен пресс-службой «Газпром нефти».