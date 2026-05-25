На Чонской группе месторождений в Восточной Сибири началась полномасштабная добыча нефти

— Разработка Чонской группы раньше считалась нерентабельной из-за удаленности и сложной геологии. Но мы эффективно решили эту задачу. С запуском Чонского проекта мы усиливаем наши позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. А в целом — вносим весомый вклад в укрепление энергетической безопасности и суверенитета России, — прокомментировал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.