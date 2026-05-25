Почти 31,5 млрд рублей инвестировали резиденты ОЭЗ «Кулибин» за шесть лет

Резиденты особой экономической зоны «Кулибин» (ОЭЗ, Дзержинск, Нижегородская область) за шесть лет инвестировали 31,47 млрд руб. в создание своих производств. По данным областного правительства, сейчас резидентами ОЭЗ являются 58 компаний. Около половины из них работают в химической отрасли.