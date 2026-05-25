Почти 31,5 млрд рублей инвестировали резиденты ОЭЗ «Кулибин» за шесть лет

Резиденты особой экономической зоны «Кулибин» (ОЭЗ, Дзержинск, Нижегородская область) за шесть лет инвестировали 31,47 млрд руб. в создание своих производств. По данным областного правительства, сейчас резидентами ОЭЗ являются 58 компаний. Около половины из них работают в химической отрасли.

Источник: Коммерсантъ

Общий заявленный объем инвестиций по всем проектам составляет более 164 млрд руб. В настоящее время в ОЭЗ «Кулибин» завершено строительство 12 предприятий. Большая часть из них уже приступила к производственной деятельности.

Дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает 724,7 га и включает государственную (416,7 га) и частные площадки — ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». В ноябре 2025 года правительство РФ выпустило постановление о расширении территории ОЭЗ на 117,7 га за счет площадки, расположенной в муниципальном округе Бор.

Сейчас 55 резидентов работают в Дзержинске, еще три — на борской площадке.