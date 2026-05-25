Участники и болельщики полумарафона «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

В минувшие выходные среди участников XII благотворительного полумарафона «Беги, герой!» (6+) в Нижнем Новгороде прошла акция по голосованию за объекты благоустройства (12+) в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие было организовано при поддержке министерства спорта Нижегородской области.
«Мы не могли остаться в стороне и пригласили волонтеров “ФКГС” на самый массовый забег Нижегородской области, в котором участвует 20 тысяч человек. Важно, чтобы как можно больше жителей проголосовало за благоустройство общественных пространств в Нижнем Новгороде или в других муниципалитетах области. Это территории, где мы живем, занимаемся спортом, отдыхаем, гуляем с нашими детьми. Каждый голос — это личный вклад в будущее нашего региона», — сказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Волонтеры помогали разобраться в перечне объектов и объясняли, как проголосовать онлайн.
«Мы видим, что люди очень активно интересуются проектом, задают вопросы. Чем больше мы рассказываем жителям о том, что их участие влияет на создание комфортной городской среды, тем больше желающих присоединиться и проголосовать», — рассказала волонтер Арина Петоян.
Спортсмены и гости марафона с интересом изучали информационные материалы, делились мнением о том, каких мест в городе не хватает для комфортного отдыха и тренировок, и отдавали свои голоса за конкретные объекты.
«Очень ценно, что многие участники забега не только преодолели свои дистанции, но и проявили настоящую гражданскую позицию, проголосовав за объекты благоустройства по программе “Формирование комфортной городской среды”. Уже в следующем году будут приведены в порядок те объекты, которые наберут наибольшее число голосов. Пробегая дистанцию в 10 км, я и сам с удовольствием наблюдал за красотой и благоустройством вокруг. Давайте и дальше делать так, чтобы эта красота радовала нас еще больше, а наш город преображался с каждым днем. Это одно из ключевых в народной программе “Единой России”, ведь благоустройство напрямую меняет жизнь людей к лучшему», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, член фракции партии «Единая Россия» Владимир Беспалов.
Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства проходит до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В Нижегородской области на голосование выставлены 93 общественных пространства — скверы, парки, бульвары в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом.
Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет всех муниципалитетов Нижегородской области.
После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.
Как проголосовать:
Перейти на ресурс zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нажать кнопку «Голосовать». Авторизоваться в «Госуслугах». Выбрать муниципальное образование. Определить из списка одну общественную территорию. Проголосовать.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.