Дожди в Нижнем Новгороде будут идти в течение 10 дней

Дожди разной степени интенсивности ожидаются в Нижнем Новгороде в конце мая — начале июня.
По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа 25 мая местами по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидаются ливни, которые сохранятся и ночью 26 мая. По данным синоптиков, идти дожди будут в течение 10 дней.
Водооткачивающая техника будет дежурить на улицах города, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.
«Специалисты ведут мониторинг проблемных точек. Дорожные бригады направлены для очистки от листвы и посторонних предметов дождеприемных колодцев. Эта работа будет вестись круглосуточно», — рассказал замглавы Нижнего Новгорода Антон Максимов.
Он добавил, что по поручению мэра Юрия Шалабаева ситуация с подтоплениями находится на личном контроле глав администраций районов. Жители могут обращаться по вопросам подтоплений в соответствующие службы, телефоны — по ссылке.