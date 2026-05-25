Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде установили памятник князю Владимиру: как это было (фоторепортаж)

Шестиметровую фигуру водрузили на каменный постамент.

Источник: Клопс.ru

На площади Победы в Калининграде завершилась установка памятника князю Владимиру. За процессом понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в понедельник, 25 мая.

Процесс установки начался с монтажа массивного постамента. Каждый элемент выверяли с помощью кранов и нивелиров, чтобы обеспечить точное положение и соблюсти требования безопасности. На постаменте уже виднелись декоративные элементы, подчёркивающие историческую стилистику. После закрепления постамента на него подняли бронзовую фигуру князя. Скульптуру аккуратно переместили.

Особое место уделили деталям: традиционный головной убор князя был тщательно закреплён, а причёска проработана так, чтобы передавать черты эпохи.

Высота всей композиции составляет 10,5 метра: сама фигура князя — 6 метров. Памятник впечатляет масштабом, оставаясь, согласно задумке автора, пропорциональной площади и зданиям вокруг.

После завершения всех работ площадь постепенно очистят от строительных лесов и оборудования, а в июне состоится торжественное открытие монумента.

Проект памятника в конце апреля единогласно одобрил совет по культуре при губернаторе Калининградской области. Скульптором выступил член Союза художников России Кирилл Чижов, архитектурное решение подготовил Иван Соловьёв.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше