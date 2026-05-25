В Калининграде установили памятник князю Владимиру: как это было (фоторепортаж)

На площади Победы в Калининграде завершилась установка памятника князю Владимиру. За процессом понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в понедельник, 25 мая.
Процесс установки начался с монтажа массивного постамента. Каждый элемент выверяли с помощью кранов и нивелиров, чтобы обеспечить точное положение и соблюсти требования безопасности. На постаменте уже виднелись декоративные элементы, подчёркивающие историческую стилистику. После закрепления постамента на него подняли бронзовую фигуру князя. Скульптуру аккуратно переместили.
Особое место уделили деталям: традиционный головной убор князя был тщательно закреплён, а причёска проработана так, чтобы передавать черты эпохи.
Высота всей композиции составляет 10,5 метра: сама фигура князя — 6 метров. Памятник впечатляет масштабом, оставаясь, согласно задумке автора, пропорциональной площади и зданиям вокруг.
После завершения всех работ площадь постепенно очистят от строительных лесов и оборудования, а в июне состоится торжественное открытие монумента.
Проект памятника в конце апреля единогласно одобрил совет по культуре при губернаторе Калининградской области. Скульптором выступил член Союза художников России Кирилл Чижов, архитектурное решение подготовил Иван Соловьёв.