В Екатеринбурге 30 мая запустят бесплатные автобусы к Маскам Скорби

В Екатеринбурге 30 мая в Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших запустят бесплатные автобусы к Мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий. Транспорт отправится в 12:00 от здания администрации, сопровождать пожилых людей к месту панихиды будут волонтеры. Обратно автобусы поедут в 14:15.