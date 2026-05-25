В Екатеринбурге 30 мая запустят бесплатные автобусы к Маскам Скорби

В Екатеринбурге в Троицкую субботу запустят бесплатные автобусы к мемориалу.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 30 мая в Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших запустят бесплатные автобусы к Мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий. Транспорт отправится в 12:00 от здания администрации, сопровождать пожилых людей к месту панихиды будут волонтеры. Обратно автобусы поедут в 14:15.

— Сотни екатеринбуржцев и гостей города соберутся на Мемориальном комплексе, чтобы вспомнить безвинно погибших. Участники панихиды возложат цветы к мемориальным плитам, на которых увековечены имена и фамилии 18,5 тысяч репрессированных жителей Свердловской и Пермской областей, — сообщили в мэрии.

Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930−50-х годов расположен рядом с одним из самых массовых захоронений жертв тоталитарного режима. 20 ноября 2017 года мемориал дополнила скульптурная композиция «Маски Скорби Европа-Азия» Эрнста Неизвестного.