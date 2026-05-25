Около тысячи девятиклассников Ростовской области будут сдавать два экзамена

С 1 июня в Ростовской области стартует государственная итоговая аттестация: 46 тыс. девятиклассников напишут ОГЭ, свыше 17,5 тыс. одиннадцатиклассников — ЕГЭ. О ключевых изменениях, тенденциях выбора профессий и организации экзаменационной кампании рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Впервые регион участвует в пилотном проекте для девятиклассников: выпускники, планирующие поступать в колледжи по приоритетным специальностям, могут сдать только русский язык и математику вместо четырёх экзаменов.
В пилоте участвуют 21 учреждение и 19 специальностей: сварщик, электромонтёр, программист, медсестра, педагог начальных классов, мастер сельхозпроизводства и другие.
Участники проекта получают возможность сразу заключить целевой договор с работодателем.
«Это не лёгкий путь, а шанс для мотивированных ребят осознанно выбрать профессию. Сейчас в эксперименте согласились участвовать уже около тысячи выпускников. Решение можно будет изменить, но потребуется досдать два предмета», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Выпускники текущего года сохраняют право пересдать один предмет ЕГЭ — практика, успешно работавшая в 2023 и 2024 годах.
«В прошлом году 77% участников пересдачи улучшили баллы. Это рабочий инструмент для тех, кто переволновался», — отмечает Андрей Фатеев.
Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (~41%), информатика и физика (~21% каждая), биология (19%) — рост интереса к техническим дисциплинам отражает государственный запрос на инженерные кадры.
Экзамены пройдут в 154 пунктах, включая девять мобильных для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Материалы передаются по защищённым каналам и распечатываются в аудиториях перед стартом, действуют отработанные инструкции на случай ЧС.
«За нарушение регламента организаторам грозят штрафы или дисквалификация, связь разрешена только в штабе пункта», — подчёркивает заместитель губернатора.
Тренд на рост интереса к среднему профессиональному образованию сохраняется: его выбирают 62% выпускников девятого класса.
В 2025/2026 учебном году открыто 23 236 бюджетных мест в СПО — на 274 больше, чем годом ранее.
Экзамены завершатся 9 июля.