МИД РФ заявил о начале систематических ударов по военным объектам в Киеве

Российские военные начинают наносить систематические удары по оборонным предприятиям, командным пунктам и центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
В дипломатическом ведомстве пояснили, что решение принято в связи с ударами Украины по гражданскому населению России.
«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», — говорится в заявлении министерства.
По данным МИД, целями станут объекты, где осуществляются проектирование, производство, программирование и подготовка к применению беспилотников. Кроме того, под удар попадут пункты управления и центры принятия решений.
Поводом для такого заявления ведомства стала атака ВСУ по Старобельску, которую в российском МИД назвали очередным свидетельством «террористической сущности киевского режима». Подобные действия напрямую нарушают Женевские конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время конфликтов и Конвенцию о правах ребенка.