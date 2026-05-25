МИД РФ заявил о начале систематических ударов по военным объектам в Киеве

МИД РФ объявил о начале системных ударов по Киеву в ответ на атаки ВСУ по гражданскому населению. Целями станут оборонные предприятия, где проектируют и производят беспилотники, а также пункты управления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные начинают наносить систематические удары по оборонным предприятиям, командным пунктам и центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что решение принято в связи с ударами Украины по гражданскому населению России.

«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», — говорится в заявлении министерства.

По данным МИД, целями станут объекты, где осуществляются проектирование, производство, программирование и подготовка к применению беспилотников. Кроме того, под удар попадут пункты управления и центры принятия решений.

Поводом для такого заявления ведомства стала атака ВСУ по Старобельску, которую в российском МИД назвали очередным свидетельством «террористической сущности киевского режима». Подобные действия напрямую нарушают Женевские конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время конфликтов и Конвенцию о правах ребенка.