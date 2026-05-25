«Белтелеком» объявил о повышении тарифов с 1 июня 2026 года.
С начала лета будут изменены тарифы на услуги телеграфной связи как для физических, так и юридических лиц. В частности, передача внутренних телеграмм (за слово) подорожает до 0,08 рубля (ранее — 0,07 рубля). Стоимость по приему обычной телеграммы составит 4,7 рубля.
Уведомление о вручении телеграммы будет стоить 1,7 рубля. Доплата за оформление телеграммы по телефону составит 0,9 рубля. Выдача заверенной копии телеграммы увеличится до 0,20 рубля.
