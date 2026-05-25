Звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоили 34 ветеранам

В Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония вручения наград жителям региона, удостоенным почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Нагрудные знаки и дипломы из рук министра соцполитики Игоря Седых и зампреда Законодательного собрания Алексея Антонова получили 34 нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Почетное звание традиционно присуждается пенсионерам, которые продолжают вести активную общественную деятельность, развивают ветеранские движения и занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Среди награжденных в мае 2026 года — Абдулхай Юсипов из Краснооктябрьского округа, закупающий оборудование для участников СВО и средства реабилитации для детей с ДЦП, а также Валентина Гринащук из Дзержинска, которая более 11 лет руководит военно-патриотическими проектами для школьников.
В профильном министерстве отметили, что всестороннее развитие практик активного долголетия ветеранов является ключевым направлением нового национального проекта «Семья», реализуемого по поручению президента РФ. Данное почетное звание присваивается областным парламентом дважды в год. Всего с 2004 года заслуженными ветеранами региона признаны уже более 1 330 человек.
