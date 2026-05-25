Почти 1,5 млрд рублей КИК направят на строительство метро в Нижнем Новгороде

На проект продления Сормовско-Мещерской линии, где запланировано строительство станции метро «Сормовская», направлено 269 млн руб. из средств КИК, сообщила областной министр финансов Ольга Сулима. Строительство станции в Сормовском районе еще не начиналось, хотя заключенный в августе 2022 года контракт предусматривает ее ввод в декабре 2026 года — новых сроков и стоимости проекта пока нет.