Большинство калининградцев поддержали пожизненный запрет продажи сигарет для родившихся после 2008 года

Наши земляки — за здоровый образ жизни.

Большинство (53%) калининградцев поддерживают пожизненный запрет продажи сигарет для родившихся после 31 декабря 2008 года. То есть тем, кому сейчас нет и 18. При этом в будущем продавать им сигареты не будут уже никогда. Против этой инициативы оказалось 26%. Остальные определяются. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Женщины ожидаемо поддерживают запрет чаще мужчин (55% против 51% соответственно).

Курильщики относятся к инициативе сдержаннее, но тоже весьма радикально и конкретно. За выступили 46% из них. Против запрета выступают 31% курящих.

Те, кто против, в частности, опасается бума на черном рынке табачных изделий.