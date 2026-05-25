Прием заявок на премию «Мы вместе» продлили до 14 июня

«На участие в шестом сезоне Международной премии “Мы вместе” уже поданы 37 110 заявок из 135 стран по двум трекам — национальному и международному. Прием продлен до 14 июня, подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф», — говорится в сообщении.
На национальном треке лидирует номинация «Волонтер года» — 16 779 заявок, что почти на 7 тыс. больше, чем в прошлом году. Высокий результат и у «Наставника года» — 5 651 заявка.
Среди регионов по числу заявок лидируют Москва (2 372), Московская область (1 573), Краснодарский край (1 563), Красноярский край (1 329) и Республика Татарстан (1 287).
На международном треке заявки получены уже от 135 стран. Больше всего — из Нигерии, Индии, Пакистана, Узбекистана, Марокко, Кении, Камеруна, Алжира и Бангладеш. Наиболее представлен Африканский регион — Нигерия, Кения, Камерун, Алжир, Марокко, ЮАР, Танзания, Уганда, Гана и другие страны. Активно участвует и Азия — Индия, Пакистан, Узбекистан, Бангладеш, Афганистан, Индонезия, Филиппины и другие.
Участие в премии могут принять волонтеры и наставники, команды физических лиц и НКО, крупный бизнес и МСП, а также регионы и города, развивающие добровольчество. Конкурс проходит в 12 номинациях.
«Новый сезон премии предусматривает ряд нововведений. В первую очередь это введение специальной номинации “Сила единства”, приуроченной к Году единства народов России. Эта номинация открыта для проектов, которые помогают людям разных культур работать вместе, сохранять традиции и укреплять общественное согласие», — приводятся слова члена оргкомитета премии, председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя Добро.рф Артема Метелева.
Церемония награждения
Финалисты и лауреаты получают признание и помощь в развитии своих проектов. Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе».