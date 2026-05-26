На Крестовском острове открыли площадь «Зенита»

Событие приурочено к 101-й годовщине футбольного клуба.

Источник: Макс / Александр Беглов

В Северной столице 25 мая состоялось торжественное открытие площади Зенита. Как сообщили в Смольном, новая площадь расположена на Крестовском острове, между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, рядом со стадионом «Газпром Арена».

Губернатор Александр Беглов отметил, что событие приурочено к 101-й годовщине футбольного клуба «Зенит». Он поблагодарил клуб за возвращение Петербургу статуса футбольной столицы России и выразил признательность игрокам за волю к победе и характер.

В свою очередь руководство «Зенита» поблагодарило городские власти. Председатель правления клуба Константин Зырянов подчеркнул, что идея родилась у болельщиков, а появление площади рядом со стадионом символизирует единство клуба, города и его жителей. По его словам, это место наполнено эмоциями, гордостью и любовью к «Зениту» и Петербургу.

Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
