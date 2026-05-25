Концерт в День славянской письменности собрал более 2,5 тысяч воронежцев

Бесплатная программа прошла в Зеленом театре.

Источник: Комсомольская правда

День славянской письменности и культуры собрал 24 мая 2,5 тысячи воронежцев, сообщил региональный минкульт. В этом году праздник был приурочен к Году единства народов России.

Под открытым небом в Зеленом театре прозвучали хоровые произведения композиторов-классиков и сочинения современных авторов, детские песни и композиции из кинофильмов. Зрители пели вместе с артистами.

В программе выступили около 800 артистов. В том числе солист театра оперы и балета Алексей Тюхин, солисты филармонии Татьяна Спасибухова, Евгений Стариков, Михаил Роднов и Нарек Авагян, ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата», мужской хор «Артодокс», эстрадный хор «Фермата», а также 24 хоровых коллектива региона: профессиональные, церковные, студенческие, детские, фольклорные и ветеранские. Впервые в концерте принял участие Губернаторский эстрадно-духовой оркестр под управлением Дмитрия Харьковского.

В финале праздника публика вместе со сводным хором исполнила Гимн Российской Федерации.