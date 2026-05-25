В обезвоженном Царицыне проводит проверку прокуратура под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после обращения жителей поселка Царицын Городищенского района. Причиной стало частичное прекращение подачи воды.
По словам селян, ресурс им не подают уже четвертый день. У них нет возможности искупать детей и напоить домашний скот, из-за стоящей на улице высокой температуры сохнут посадки. Но более всего тревожит отсутствие воды в пожарных гидрантах. Тем более в нынешнее время, когда в регионе сохраняется пожароопасная ситуация.
Местные жители жалуются: им ничего не известно о причине отсутствия водоснабжения, их не уведомляют о том, как долго будет сохраняться такая ситуация. И это не впервые — в ноябре 2025-го царицане уже просили о помощи, ссылаясь на решение Городищенского райсуда от 11 сентября 2011 года, который обязал чиновников обеспечить их качественным водоснабжением.
Но такая катастрофа в поселке впервые. Проблему с водой здесь связывают с появлением частного пруда, где разводит рыбу предприниматель.
В прокуратуре Волгоградской области пояснили: проверка показала, что водоснабжение прекращено на шести улицах Царицына из-за выхода из строя одной из трех водонапорных скважин.
«Для жителей организован подвоз питьевой воды, решается вопрос о проведении ремонтных работ. Органы прокуратуры будут контролировать ситуацию до момента фактического восстановления водоснабжения населения», — подтверждает представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.
Ранее прокуратура выяснила причину отсутствия водоснабжения в селе Горная Полейка в Дубовском районе.